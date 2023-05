Awaria prądu na Dworcu Wschodnim. Nie działały kasy biletowe i tablice informacyjne, zamknięto toalety

W czwartek przed południem doszło do awarii prądu na dworcu Warszawa Wschodnia. Nie działały kasy biletowe, system informacji pasażerskiej i część oświetlenia. Ruch pociągów odbywał się normalnie. Zasilanie przywrócono chwilę przed godziną 14.

O zdarzenie zapytaliśmy zarządzającą dworcem PKP S.A. - Chwilę po godzinie 11 doszło do zaniku napięcia w budynku dworca Warszawa Wschodnia. Niezwłocznie zgłosiliśmy tę sprawę do służb energetycznych. Oczekujemy na przywrócenie dostaw energii elektrycznej do budynku. Na ten moment nie działają kasy biletowe oraz systemy informacji podróżnych - przekazał w odpowiedzi Bartłomiej Sarna z Polskich Kolei Państwowych.