Pociąg utknął na stacji w Rembertowie z powodu braku napięcia. Podróżowało nim 500 osób

Sto osób czeka w pociągu

Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity potwierdziła zdarzenie. - Pociąg Intercity "Starzyński" z Warszawy Wschodniej do Terespola po wjeździe na stację Rembertów, utknął z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej. Prądu nie było na dwóch torach stacji - przekazała. - Pociągiem podróżowało 500 pasażerów, z których 400 pod opieką zespołu konduktorskiego przesiadło się już do pociągów Kolei Mazowieckich, którymi kontynuują podróż. Natomiast 100 osób jadących do Terespola wciąż oczekuje w pociągu na lokomotywę spalinową, która po dotarciu na miejsce, przepchnie pociąg poza strefę awarii - wyjaśniła.