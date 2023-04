Awaria na drugiej linii metra

czytaj dalej

Stołeczny ratusz poinformował we wtorek, jakie działania podejmuje, by zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów w przewozach na aplikację. Urzędnicy skomentowali również sytuację w miejskim Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich na Kruczkowskiego, gdzie między kierowcami dochodzi do przepychanek.