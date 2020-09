Wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle. "Kosztami obciążone zostanie miasto"

Na prośbę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle, na którym położony zostanie awaryjny rurociąg tłoczący ścieki do oczyszczalni "Czajka" - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tym razem koszty będzie musiało pokryć miasto.

We wtorkowe południe odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z prośbą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o udostępnienie mostu pontonowego do poprowadzenia awaryjnego rurociągu na Wiśle. Tuż po zakończeniu spotkania szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk ogłosił, że wojsko zbuduje tymczasową przeprawę, a miastu zostaną przekazane dokumentacja i elementy rurociągu z 2019 roku. Do dyspozycji stołecznych urzędników będą także eksperci i inżynierowie odpowiedzialni za budowę i eksploatację konstrukcji.

Jak przypomniał Dworczyk, funkcjonowanie pontonowej przeprawy uzależnione jest od warunków meteorologicznych i pór roku. Podobnie jak podczas pierwszej awarii kolektora przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka", będzie on mógł być wykorzystywany do około połowy listopada.

Kto zapłaci za most pontonowy?

- Zarówno koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego, koszt rur, koszt dokumentacji i utrzymania to koszty, które będzie musiało pokryć miasto stołeczne Warszawa. Po drugie wszelkie koszty dodatkowe związane z funkcjonowaniem inspekcji, które są zaangażowane w kontrolowanie stanu czystości Wisły - w jaki sposób wpływa na niego awaria - tymi kosztami będą również obciążone władze Warszawy - zapowiedział szef KPRM.

Jak dodał, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski został zaproszony do KPRM na wtorkowe popołudnie, by omówić szczegóły tego przedsięwzięcia.

- To, co trzeba podkreślić, to całość tego przedsięwzięcia - zarówno rozwiązanie tymczasowe jak i docelowe - to jest odpowiedzialność prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Miasto musi zorganizować ten proces. O ile w roku 2019 była to sytuacja szczególna, wyjątkowa i wtedy rząd wziął na siebie odpowiedzialność za zrealizowanie tego procesu od początku do końca, o tyle w tej chwili, zgodnie z obowiązującymi przepisami to odpowiedzialność miasta - dodał.

Pytany przez dziennikarzy Dworczyk precyzował, że miasto będzie musiało zapłacić między innymi za prace inżynieryjne wojska i wykorzystanie wojskowego sprzętu. Jak przekonywał, nie jest to nic nadzwyczajnego i wielokrotnie zdarza się, że wojska inżynieryjne wykonujące działania na rzecz samorządów, rozliczają się potem z podjętych prac.

Poprzedni most kosztował 50 milionów złotych

Szef KPRM dodał, że w ubiegłym roku zbudowanie zapasowego rurociągu kosztowało około 50 milionów złotych. Tym razem, jak dodał chodziłoby między innymi o odsprzedanie miastu części instalacji, która była użyta w 2019 roku. Dopytywany, co będzie, jeśli Warszawy nie będzie stać na sfinansowanie budowy mostu i rurociągu odpowiedział, że nie wyobraża sobie tego. - Rozwiązanie tego problemu spoczywa na władzach miasta - podkreślał. Dworczyk stwierdził, że "Warszawa ma około 16 miliardów budżetu, to jest tego rodzaju budżet, w ramach którego z tego rodzaju wydarzeniami można sobie poradzić".

Zaznaczył, że rząd mógłby "umyć ręce" i powiedzieć, że to sprawa samorządu. - W trosce o mieszkańców, również mieszkańców miejscowości położonych na północ od Warszawy, pomagamy, natomiast to jest pomoc w określonym zakresie. Miasto też musi odpowiadać za to, że doszło do tej awarii - powiedział.

Most pontonowy funkcjonował rok temu, gdy również doszło do awarii. Bypass umieszczony na skonstruowanej przez wojsko przeprawie pompował ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Decyzję o jego budowie podjął premier Mateusz Morawiecki ze względu na awarię układu przesyłowego ścieków i prowadzony przez warszawski MPWiK zrzut nieczystości do Wisły.

Most pontonowy na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne z 2019 roku) Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

50 żołnierzy weźmie udział w budowie

We wtorek po południu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że wojsko, które ma budować most ma w tym doświadczenie. - To jest działanie, które wojsko polskie ma przećwiczone, bo nie jeden raz budowało mosty pontonowe, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i rok temu. 50 żołnierzy będzie zaangażowanych w budowę mostu pontonowego, potem oczywiście będą dyżurować. Ten most musi być sprawdzany - powiedział minister na konferencji prasowej.

Według Błaszczaka termin instalacji być może będzie znany po wtorkowym spotkaniu Trzaskowskiego z Dworczykiem. Podkreślił, że za realizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialny jest włodarz stolicy. - My pomagamy, dlatego że prezydent Trzaskowski zwrócił się z takim wnioskiem do polskiego rządu, natomiast to prezydent Warszawy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie miasta i to jego odpowiedzialność stanowi o tym jaka forma zostanie przyjęta - zaznaczył szef MON.

"Zalecenia nie zostały zrealizowane"

- Szkoda, że po roku od tamtej awarii dochodzi do kolejnej awarii, według informacji, które otrzymaliśmy jako ministrowie, wiemy że zalecenia, które były przekazywane do MPWiK nie zostały zrealizowane - powiedział również podczas briefingu szef KPRM.

Do tej wypowiedzi odniosła się na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. "Panie ministrze, proszę doprecyzować jakie zalecenia, do których rzekomo się nie zastosowaliśmy ma pan na myśli, albo wycofać się z tej sugestii" - zaapelowała.

O tym wątku mówił także we wtorek rano prezydent Rafał Trzaskowski, bowiem podobne oskarżenia pojawiały się już wcześniej w kontekście ostrzeżeń kierowanych do MPWiK przez Wody Polskie. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent przekonywał, że miasto stosowało się do wszystkich wytycznych, które pojawiły się po pierwszej awarii. - Nigdy nie pojawiły się konkretne zarzuty wobec naszych działań, czy też wskazania, że jeśli czegoś nie wymienimy, to dojdzie do kolejnej awarii. Wody Polskie kierowały do nas wyłącznie pytania o to, co robimy w tej sprawie, bo coś może się w przyszłości stać z kolektorami - twierdził Trzaskowski.

Zapewniał jednocześnie, że zdaniem powołanych rok temu ekspertów, po naprawie uszkodzonego odcinka rurociągu miał on być w stanie funkcjonować jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Awaria w "Czajce"

Awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka" nastąpiła w sobotę około godziny 10.30. Zalany ściekami został tunel na długości około jednego kilometra.

Tunel z kolektorami ma ponad 1300 metrów długości, z czego ok. 300 metrów znajduje się ok. 10 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 metry.

Jak informował Trzaskowski w weekend, aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców, na czas awarii MPWiK rozpoczął awaryjny zrzut ścieków do Wisły.

Zaznaczył też, że awaria nie ma wpływu na jakość "warszawskiej kranówki".

Autor:kk/ec/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl