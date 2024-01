Awaria ciepłownicza na Ursynowie, temperatura w urzędzie poniżej norm BHP

W związku z nocną awarią ciepłowniczą temperatura w Urzędzie Dzielnicy Ursynów spadła do zaledwie 15 stopni Celsjusza. Naprawa jest w toku. Pracownicy zostali odsunięci od obowiązków.

- W Urzędzie Dzielnicy Ursynów na Imielinie pracownicy odmawiają wykonywania pracy. Mają ku temu słuszny powód. W budynku jest 15 stopni, co jest niezgodne z wytycznymi bhp. Szefowie na ich wyraźną prośbę nie chcą ich zwolnić do domu a nie są też wstanie zapewnić im odpowiednich warunków do pracy – przekazał pan Łukasz.