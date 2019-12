Dwie osoby poparzone, ponad sto potrzebowało pomocy. W gęstej chmurze utknęło 200 aut

Służby dokonały już pierwszych podsumowań w związku z wielką awarią ciepłowniczą, do której doszło w środę na Mokotowie. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.

"Została poparzona, kiedy ratowała zwierzę z zalanej piwnicy"

W komunikacie PSP czytamy również, że zalane są drogi dojazdowe do osiedla na Gołkowskiej i część podziemna budynków na rogu Idzikowskiego i Czerniakowskiej. Ochroniarz z budynku przy Idzikowskiego 2 przekazał, że widząc płynący strumień wody zabezpieczył wejście, mimo to woda wdarła się do podziemi. - Najwięcej gorącej wody wdarło się do garażu – powiedział ochroniarz. Dodał, że zalane zostały samochody.