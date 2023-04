Bracia pokłócili się na pokładzie samolotu, do Chicago nie polecieli

Dwaj bracia nie mogli dojść do porozumienia na pokładzie samolotu wyruszającego w rejs do Chicago. Mieli zachowywać się agresywnie i nie reagować na polecenia załogi. Interweniowali strażnicy graniczni.

Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zostali wezwani do awanturujących się pasażerów. Mężczyźni znajdowali się na pokładzie samolotu, który miał odlecieć do Chicago z warszawskiego Lotniska Chopina.

Na miejscu okazało się, że są to dwaj bracia: 43-letni Paweł i 42 -letni Piotr.

Musieli opuścić samolot

"Panowie nie mogli dojść do porozumienia i zachowywali się wobec siebie agresywnie. Ponadto, według raportu kapitana, pasażerowie nie stosowali się do poleceń załogi. Zostali wezwani przez funkcjonariuszy do opuszczenia pokładu statku powietrznego i pouczeni o możliwości użycia wobec nich środków przymusu bezpośredniego"- przekazał w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.