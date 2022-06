Trzy osoby ranne po awanturze na Ochocie. Poszło o głośne słuchanie muzyki przed blokiem

Na jednym z podwórek na Ochocie doszło do awantury i rękoczynów. Trzy osoby trafiły do szpitala. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, w trakcie szarpaniny użyto noża. Okoliczności tej sprawy bada policja. Zatrzymani przebywają na razie w szpitalu.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przed blokiem przy ulicy Siwierskiej. Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński rozmawiał na miejscu ze świadkami. - Prawdopodobnie powodem tej sytuacji było to, że grupa osób, które siedziały przed blokiem, głośno słuchała muzyki. Ktoś zwrócił im uwagę przez okno, a następnie wyszedł przed budynek. Doszło do szarpaniny z użyciem ostrego narzędzia - opisuje. Na jednej z ławek przed blokiem leżał później nóż, który mógł zostać wykorzystany w trakcie awantury.