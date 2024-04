Po zimowej przerwie autobusy linii 800 znów wracają na swoją trasę. Zawiozą pasażerów do Miejsca Pamięci Palmiry i do Kampinoskiego Parku Narodowego, który oferuje szlaki piesze.

Historia w muzeum i rekreacja w puszczy

"Podróż autobusami linii 800 to doskonały pomysł na weekendową wycieczkę do muzeum i miejsca pamięci. Zobaczyć tu można wystawę poświęconą egzekucjom w Palmirach i na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 1939–1943, oraz wydarzeniom na tym obszarze w trakcie II wojny światowej. Na cmentarzu spoczywa m.in. lekkoatleta Janusz Kusociński i marszałek Sejmu Maciej Rataj" - przekazał ZTM.

Wizytę w muzeum można połączyć ze spacerem i do domu wrócić również komunikacją miejską. Puszcza Kampinoska oferuje krótszy, czarny szlak, prowadzący ścieżką dydaktyczną do Karczmiska i do Truskawia, skąd odjeżdżają autobusy linii 210. Można również dojść niebieskim szlakiem do Pociechy, a potem zielonym przez uroczysko Na Miny do Dziekanowa Leśnego, gdzie zatrzymują się autobusy linii 150