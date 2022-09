ZTM uległ radnym z Bemowa. Trzy linie wracają na stare trasy

Radni z Bemowa dopięli swego. Krytyka cięć linii autobusowych po otwarciu nowych stacji metra sprawiła, że Zarząd Transportu Miejskiego zadeklarował przywrócenie linii 112, 171 i 190 na pierwotne trasy. - Póki co z mniejszą częstotliwością, bo na tyle teraz, mając na uwadze sytuację kadrową i taborową, możemy sobie pozwolić - zapowiedziała szefowa ZTM.

Nadzwyczajna sesja rady dzielnicy Bemowo odbyła się w środę. Jej tematem były zmiany w komunikacji miejskiej wprowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego po otwarciu nowych stacji metra linii M2.

Czuli się "wykluczeni komunikacyjnie"

Zarówno mieszkańcy, jak i reprezentujący ich radni, nie zgadzają się ze zmianami wprowadzonymi przez ZTM. Na sesji obecna była dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska. - Na terenie naszej dzielnicy mamy chaos komunikacyjny w związku z decyzjami, które zostały podjęte przez ZTM w związku z uruchomieniem linii metra - powiedział przewodniczący Rady Bemowa Jarosław Dąbrowski (PO), otwierając sesję.

Głos zabrali radni, którzy niezależnie od przynależności klubowej, krytykowali wprowadzone zmiany.

- Metro jest rzeczą wspaniałą. Natomiast sposób komunikacji z mieszkańcami, sposób wprowadzenia zmian, przeprowadzenia konsultacji społecznych i cała ta otoczka związana z otwarciem pierwszej z czterech stacji metra na Bemowie, doprowadziła do sytuacji, że zamiast cieszyć się i otwierać szampana, że mamy stacje metra, to duża grupa mieszkańców czuje się wykluczona komunikacyjnie - powiedział radny PiS Adam Niedziałek.

Metro jako "uszczęśliwianie na siłę"

Wtórował mu radny "Wybieram Bemowo" Łukasz Lorentowicz, który mówił do przedstawicieli ZTM: - Państwo uczynili metro jako punkt centralny dzielnicy uszczęśliwiając na siłę mieszkańców.

Pytał też o konkretne połączenia, np. z Wola Parkiem czy bazarkiem na stadionie Olimpii. Poruszył temat dojazdu do szkół. - W tej chwili dzieci mają realny problem z dojazdem do szkół. Chodzi na przykład o linię 201. Tam zaserwowaliście dziwną siatkę połączeń. Bo część autobusów faktycznie zatrzymuje się na przystanku "Rodła", a część nie. Skąd dziecko ma wiedzieć, czy autobus zatrzyma się pod szkołą, czy pojedzie dalej, na pętlę - pytał radny Lorentowicz.

Przewodniczący Rady Jarosław Dąbrowski przypomniał o prośbach mieszkańców ulicy Pełczyńskiego, chcą, aby tą ulicą jeździł autobus miejski.

Zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak zwrócił uwagę, że jeśli mieszkańcy nie mogą się przemieścić w obrębie swojej dzielnicy, to jest to problem. - Wynika z tego, że z tą siatka komunikacyjną jest coś nie tak - dodał. - Wsłuchajcie się w nasz głos, bo to my korzystamy z transportu miejskiego. My nie jesteśmy słupkami w statystykach tylko żywymi ludźmi - zaznaczył.

Głos zabrali też przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bemowa, Rady Seniorów, Polskiego Związku Niewidomych oraz mieszkańcy, którzy opowiadali o problemach związanych z dostępem do szpitali, z dużą liczbą przesiadek, które są kłopotliwe szczególnie dla starszych, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży. Jedna z mieszkanek zapytała, co zrobi ZTM i jak zapewni transport, kiedy np. z powodu zostawionego plecaka zamknięte zostanie metro.

ZTM uległ, będą zmiany

Do zarzutów odniosła się dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska. - Od 19 września chcielibyśmy zaproponować państwu przywrócenie linii 112, 171 i 190 na te podstawowe trasy. Póki co z mniejszą częstotliwością, bo na tyle teraz mając na uwadze sytuację kadrową i taborową możemy sobie pozwolić - powiedziała. Znaczyła, że na zwiększeniem częstotliwości ZTM potrzebuje czasu z dwóch powodów. - Po pierwsze to jest spora operacja logistyczna, żeby przygotować nowe rozkłady i dla naszych operatorów, żeby przygotować tabor i zmienić grafiki dla kierowców - wyjaśniła.

Zadeklarowała, że ZTM będzie obserwował wykorzystanie tych linii przez pasażerów i w październiku chce wrócić do rozmów o tych trzech liniach.

- Jeśli zaś chodzi o linię 122 to w tej chwili nie jestem w stanie nic powiedzieć. Muszę przedyskutować z moim zespołem kwestię krańcowania tych autobusów. Z taką informacją wrócę w przyszłym tygodniu. Zrobimy wszystko, żeby wróciła - zapowiedziała.

Poruszyła też ważny dla mieszkańców temat ulicy Pełczyńskiego - To nie jest tak, że my nie chcemy puścić tam autobusów. Po prostu infrastruktura drogowa nam na to nie pozwala. Ale wraz z przedstawicielami urzędu dzielnicy zrobimy objazd i zaproponujemy rozwiązania, żeby nawet najmniejszy autobus mógł tamtędy jeździć - przekazała.

