Autobus miejski spadł spadł z trasy S8. Jest akt oskarżenia wobec kierowcy

Do 12 lat więzienia grozi kierowcy autobusu linii 186, który pod wpływem amfetaminy miał spowodować wypadek autobusu miejskiego na trasie S8. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 27-latkowi. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilkunastu pasażerów przewieziono do szpitala.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie pod koniec grudnia. 27-letni Tomasz U. jest oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. Badania wykazały, że w chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i policjanci odnaleźli też porcję narkotyku ukrytą w skrytce kabiny kierowcy.