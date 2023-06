Był pierwszym niskopodłogowym autobusem w Warszawie. Został zabytkiem, będzie woził turystów

"Oficjalnie witamy zrewitalizowanego Neoplana w rodzinie autobusów zabytkowych! Dziś otrzymał żółte tablice. To nasz czwarty, zaraz po francuskim Somua, Warszawie i Jelczu pojazd, uznany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków" - poinformowały 7 czerwca MZA.

Pierwszy niskopodłogowy autobus w stolicy

W latach 90, MZA zaczęło szukać innych alternatyw, by zastąpić ikarusy i jelcze. Spośród różnych marek wybrano 15-metrowego, niskopodłogowego Neoplana. Był on tańszą alternatywą dla przegubowców i miał zastąpić 16,5-metrowe Ikarusy. W listopadzie 1994 roku, we flocie MZA pojawił się pierwszy pojazd niskopodłogowy, który zarazem był także pierwszym autobusem trzyosiowym – Neoplan N4020/3. Autobus został wyprodukowany w niemieckiej fabryce Neoplana w Pilsting.