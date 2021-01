"Kurs na szczepienie". Nowa linia z metra na Stadion Narodowy

Od czwartku na ulice wyjedzie linia autobusowa numer 902. Ma przewozić mieszkańców w okolice Stadionu Narodowego. Linia o nazwie "Kurs na szczepienie" ma zapewnić seniorom dojazd do punktu szczepień i rejestracji.

Specjalna autobusowa linia 902, której trasa połączy stację metra i kolei z punktem szczepień i punktem rejestracji na Stadionie Narodowym, będzie jeździła we wszystkie dni tygodnia co 20 minut. Linia zostanie uruchomiona w czwartek, 28 stycznia.

Krótka trasa linii 902

W komunikacie wskazuje, że odległość od stacji metra Stadion Narodowy do punktu szczepień to około kilometr. Jak zauważono, pokonanie takiego dystansu, szczególnie dla seniorów, może być trudne. 902 będzie jeździł na trasie: Metro Stadion Narodowy - Sokola - Zamoyskiego - teren Stadionu Narodowego - Sokola - Metro Stadion Narodowy.

Transport dla niepełnosprawnych

Władze miasta przypominają, że poza specjalną linią organizują też transport dla osób, które mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Osoby spełniające wspomniane kryteria mogą umawiać transport pod specjalnym numerem telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: "Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19". "Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem" - zastrzega ratusz.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Transport będzie również organizowany dla osób powyżej 70. roku życia, które, jak wyjaśnia ratusz, mają niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. "Osoby niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą skontaktować się w sprawie transportu z dzielnicowym zespołem Warszawa Wspiera. Pracownik dzielnicowego zespołu wsparcia zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie m.in. poprzez współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej" - wskazują władze stolicy.