Auto zniknęło z parkingu. Zatrzymali złodzieja, zabezpieczyli urządzenia służące do kradzieży

"Z uwagi na podejrzenie, że w chwili zatrzymania 30-latek mógł posiadać niebezpieczne przedmioty i będzie próbował ucieczki, do akcji zaangażowano również funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej" - dodają.

Zatrzymanie w środku nocy

W środku nocy policjanci wraz z funkcjonariuszami straży zatrzymali go w miejscu zamieszkania i odzyskali pojazd, który wcześniej mężczyzna ukradł z osiedlowego parkingu.

"Japoński elektryk o wartości sięgającej 121 tys. zł trafił do tzw. dziupli, którą policjanci skutecznie zlikwidowali. Policjanci zabezpieczyli również pojazdy wykorzystywane do przestępstwa, a także specjalistyczne urządzenia elektroniczne służące do kradzieży samochodów i zagłuszania sygnałów GPS oraz gotówkę znalezioną przy zatrzymanym" - informuje KSP.