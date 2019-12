Policjanci rozliczali kolizję, gdy w radiowóz uderzyło inne auto. Są ranni

Na Wisłostradzie doszło w niedzielę rano do dwóch zderzeń. Najpierw auto uderzyło w bariery energochłonne. Gdy policjanci rozliczali tę kolizję, w ich radiowóz uderzył inny samochód.

Do pierwszego zderzenia doszło po godzinie 8.15. - Toyota jadąca w kierunku centrum uderzyła w bariery energochłonne na wysokości Cytadeli - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Auto uderzyło w tył radiowozu

Wezwane zostały kolejne załogi policji, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. - Policjanci uskarżali się na ból głowy i kręgosłupa. Zostali zabrani do szpitala - dodaje Kędzierzawska.

- Policjanci będą teraz wyjaśniać jak to się stało, że osoba kierująca fordem nie zauważyła oznakowanego radiowozu, który miał włączone sygnały świetlne - mówi nasz reporter. Ostrzega też, że czynności na miejscu zdarzenia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. Oznacza to spore utrudnienia dla kierowców. - Dwa pasy, prawy i środkowy, są zamknięte - dodaje Zieliński.