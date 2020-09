Uderzył turystkę pięścią w twarz, złamał oczodół. Zmiana kwalifikacji, możliwa wyższa kara

Na początku lipca kamery monitoringu na Nowym Świecie zarejestrowały, jak 35-letni Eryk G. podchodzi do kobiety spacerującej z mężem i synem i uderza ją pięścią w twarz. Mężczyzna usłyszał potem zarzut "naruszenia czynności narządu ciała". W poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że prokuratura zdecydowała o zmianie kwalifikacji. - Podczas przesłuchań mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z jego wyjaśnień wynikało, że "coś nim pokierowało" - przypomniała Skrzyniarz. I dodała: - Prokurator zdecydował o zmianie zarzutu. Na początku września Eryk G. usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci innego ciężkiego kalectwa polegającego na utracie wzroku w lewym oku poprzez zadanie silnego uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonej, co doprowadziło między innymi do złamania ściany oczodołu. Skutek ciężkiego kalectwa nie nastąpił z uwagi na interwencję innych osób. Prokurator przyjął, że mężczyzna działał w zamiarze ewentualnym.