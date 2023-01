Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu dla podejrzanego o napaść na Stanisława Karczewskiego

Jest decyzja w sprawie aresztu dla mężczyzny, który podczas świątecznych zakupów miał zaatakować senatora Stanisława Karczewskiego. Prokurata wnioskowała, by podejrzany trafił do aresztu, ale sąd się nie zgodził. Śledczy decyzję zaskarżyli.

Mężczyzna zatrzymany w sprawie napaści na byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w połowie grudnia usłyszał zarzut. Jest podejrzany o popełnienie czynu chuligańskiego, za co może grozić do pięciu lat więzienia. Śledczy wnioskowali o tymczasowy areszt dla zatrzymanego, jednak sąd wniosek oddalił. Z decyzją nie zgodziła się prokuratura, która zaskarżyła postanowienie. Do sądu wpłynęło również zażalenie od obrońcy podejrzanego.