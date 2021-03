Artystki i działaczki zostaną patronkami warszawskich pasaży

Wystąpiłem do rady miasta z uchwałą dotyczącą nazwania pasaży w centrum miasta nazwiskami wybitnych kobiet między Haliny Poświatkowskiej i Anny Świrczyńskiej - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji z okazji Dnia Kobiet.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że wystąpił do Rady Warszawy z uchwałą dotyczącą nazwania pasaży w centrum stolicy nazwiskami znanych i wybitnych kobiet. Trzaskowski przypomniał, że w Warszawie jest już pasaż Wisławy Szymborskiej, ale jego celem jest upamiętnienie w podobny sposób innych wybitnych poetek i pisarek. Trzaskowski chce, by w pasaże nosiły nazwiska Zuzanny Ginczanki, Haliny Poświatowskiej, Kazimiery Iłłakowiczównej, Anny Świrczyńskiej, Ireny Krzywickiej. Uchwała zakłada także nazwanie pasażu imieniem aktorki Marii Morskiej i feministki Marii Dulębianki, która - jak podkreślił Trzaskowski - była kobietą "niezwykle zasłużoną w walce o prawa wyborcze Polek".

"Mamy bardzo silną ekipę kobiet"

Rafał Trzaskowski podziękował "wszystkim kobietom, które wspierają funkcjonowanie Warszawy" i złożył im życzenia. - Zarówno w ratuszu, jak i w Radzie Warszawy, mamy bardzo silną ekipę kobiet. Chciałbym podziękować wszystkim kobietom za pomoc, wsparcie merytoryczne i za to, że nam się ta współpraca układa. To jest oczywiście dobry moment by podsumować stopień wcielenia w życie największego programu wspierającego kobiety, jakim jest Warszawski Program Wsparcia Kobiet, jesteśmy na półmetku jego realizacji - podkreślił Trzaskowski.