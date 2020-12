Artefakty sprzed trzech tysięcy lat mają wrócić na Białołękę. "Ekspozycja na terenie pływalni"

Zabytkowe przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych na budowie basenu przy Ostródzkiej mają trafić na teren pływalni - poinformował ratusz. Jak podają urzędnicy, jest na to wstępna zgodna Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1,5 tysiąca artefaktów

Latem tego roku archeolodzy odkryli na budowie basenu przy Ostródzkiej pozostałości dużej osady kultury łużyckiej sprzed trzech tysięcy lat. Jednym z ciekawszych znalezisk, spośród ok 1,5 tys. odkrytych na miejscu artefaktów, było naczynie sitowate podobne do durszlaka, które mogło służyć do wyrobu twarogu i serów.