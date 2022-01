Podejrzany o pomalowanie fasady kościoła trafił do aresztu. Obrońca złożył zażalenie, sprawa utknęła w sądzie

Jeden z podejrzanych o pomazanie elewacji kościoła Świętego Krzyża od 10 dni przebywa w areszcie. Jego obrońca złożył zażalenie w tej sprawie, jednak jak dotąd nie zostało rozpatrzone. - Dokumenty niezwłocznie powinny zostać przekazane z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście do Sądu Okręgowego w Warszawie, jednak nadal tego nie zrobiono - mówi tvnwarszawa.pl obrońca młodego mężczyzny.

Przypomnijmy: w piątek, 31 grudnia policjanci zatrzymali podejrzanego o pomazanie elewacji kościoła Świętego Krzyża w święta . Dwa dni później, 2 stycznia, sąd na wniosek prokuratury aresztował mężczyznę na trzy miesiące . Z uzasadnienia decyzji wynikało, że powołał się na możliwość mataczenia, potencjalną wycenę szkody, a także nieprzyznanie się do winy i odmowę składania wyjaśnień.

Dziewięć dni od złożenia przez obrońcę zażalenia, sprawa nie została rozpatrzona. - Procedura wygląda tak, że Sąd Rejonowy dla Warszawa-Śródmieście ma przekazać sprawę do sądu wyższej instancji, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie. Powinien uczynić to niezwłocznie - podkreślił w rozmowie z tvnwarszawa.pl mecenas Bartosz Obręski.

- Te dokumenty nadal nie zostały przekazane. Wiem jedynie, że sąd rejonowy zwrócił się do prokuratury, żeby ta zwróciła im akta sprawy i mogli złożyć je razem z moim zażaleniem. Z moich informacji wynika, że prokuratura jeszcze nie przekazała ich sądowi, mimo że odległość między Kruczą, gdzie mieści się prokuratura, a Marszałkowską, gdzie jest sąd, wynosi około 200 metrów. Przy odrobinie dobrej woli przekazanie akt zajęłoby około 15 minut - zwrócił uwagę Obrębski.

Nie ma kontaktu z klientem

Dodał, że dotychczas nie dostał też zgody na widzenie. - Razem z zażaleniem złożyłem do prokuratury wniosek o zgodę na widzenie z moim klientem. Prokurator nadal nie wydał zgody i nie mam kontaktu z klientem od kiedy trafił do aresztu. Wszystko przeciąga się w czasie - podkreślił mecenas.

Wyjaśnił też, że kiedy sprawa trafi już do właściwego sądu (w tym wypadku - okręgowego) ma on siedem dni na rozpoznanie zażalenia. - Chyba, że wcześniej prokurator sam dojdzie do wniosku o konieczności uchylenia decyzji o areszcie - zastrzegł obrońca podejrzanego.