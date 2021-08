Zarzuty za grożenie śmiercią sąsiadce i jej 4-letniemu synowi. "Spryskał dziecięcy rowerek żrącą substancją"

Źródłem sąsiedzkiego konfliktu miał był dziecięcy rowerek pozostawiany przed wejściem do mieszkania 22-latki. Jak podaje mokotowska policja, 39-latek miał grozić kobiecie, że zrobi krzywdę jej i dziecku, jeśli jednoślad będzie nadal stał pod drzwiami. Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do zaostrzenia konfliktu.

Jak dodaje, kiedy 22-latka wróciła do mieszkania, po raz kolejny padła ofiarą gróźb ze strony sąsiada. Wtedy wezwała na miejsce policję. - Pokrzywdzona przekazała mundurowym, że sąsiad odgrażał się, że utnie głowę jej dziecku, zabije ją, połamie jej nogi i ręce, i poderżnie jej gardło, jak będzie ciemno. Opowiedziała też, jak oblał rowerek jej synka żrącą substancją, narażając go na utratę zdrowia - wylicza Koniuszy. Mężczyzna miał też uszkodzić wcześniej kamerę monitoringu na klatce schodowej, ale urządzenie zdążyło zarejestrować jego poczynania.

On stawiał opór, ona porysowała radiowóz

Gdy policjanci udali się do mieszkania 39-latka, ten nie przyznawał się do winy. Stawiał też opór na wieść o zatrzymaniu. - Powiedział, że nie da się wyprowadzić z mieszkania i sam nie wyjdzie. Wobec czego mundurowi mu pomogli, stosując kajdanki i chwyty transportowe - wyjaśnia Koniuszy.

Obojgiem zajęli się śledczy z mokotowskiego Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Zatrzymanej przedstawiono zarzuty znieważenia policjantów, naruszenia ich nietykalności oraz umyślnego uszkodzenia radiowozu. Kobieta przyznała się do winy i została zwolniona do domu. Jej sprawa trafi do sądu, grozi jej do pięciu lat więzienia.