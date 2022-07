Jest areszt dla mężczyzny, który przyniósł pocisk na Krakowskie Przedmieście

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował wniosek o zastosowanie wobec Łukasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie" - poinformował w czwartek dział prasowy Prokuratury Krajowej.

"Czyn o charakterze terrorystycznym"

"Prokurator zakwalifikował działanie podejrzanego jako czyn o charakterze terrorystycznym, ponieważ Łukasz K. działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób. Kolejne zarzuty dotyczą posiadania bez wymaganego zezwolenia pocisku artyleryjskiego kal. 80 mm" - poinformowała prokuratura. Podczas przesłuchania Łukasz K. przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia.

Jak zaznaczono, z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skieruje do sądu wniosek o zastosowanie wobec Łukasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane czyny grozi mu do 8 lat więzienia.

Ewakuacja Krakowskiego Przedmieścia

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem podczas marszu upamiętniającego ofiary rzezi wołyńskiej w lipcu 1943 roku . Uczestnicy zebrali się na Krakowskim Przedmieściu. W trakcie przemówień przed Domem Polonii pojawił się mężczyzna, który według relacji policji wyjął z plecaka pocisk i położył go na chodniku. Chwilę później został zatrzymany.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z marszu. Nagranie na Twitterze sygnowano podpisem: "emisjaTV". Widzimy na nim wysokiego mężczyznę z zarostem na twarzy i dłuższymi włosami, ubranego w czerwony bezrękawnik, opaskę w biało-czarną kratę i czarne rękawiczki ze wzorem szkieletu na zewnętrznej stronie dłoni. Pojawia się on za przemawiającymi osobami, unosząc nad głową rękę z pociskiem, następnie kładzie go na ziemi. Widząc, że wzbudził nerwowość w tłumie, podnosi obie ręce do góry i mówi: "ja wychodzę". Po chwili zostaje obezwładniony przez stojących obok mężczyzn, jeden z nich ma odblaskową kamizelkę z napisem "ochrona". W pobliżu szybko zjawiają się również policjanci.