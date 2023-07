Przed wojną stał tu Pałac Brühla. Archeolodzy znaleźli tajemniczy tunel

W rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński przekazał, że rozpoczęte w tym tygodniu prace mają potrwać do końca roku. Wskazuje, że nie są one prowadzone na całej działce, gdzie znajdował się pałac. - Pracujemy w miejscu północnej oficyny i części korpusu samego pałacu - mówi Kuliński. Podkreśla, że to miejsce nigdy wcześniej nie było badane archeologicznie.