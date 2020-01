Osiedlową uliczkę może zalać potok aut. Arbuzowa znów będzie skrótem z Wilanowa na Ursynów

Efekt odwrotny od zamierzonego?

Nie jest też powiedziane, że ponowne otwarcie nowego przejazdu poprawi sytuację kierowców próbujących przedostać się z jednej dzielnicy do drugiej. Arbuzowa to wąska uliczka, z progami spowalniającymi co kilkadziesiąt metrów. W niektórych miejscach trudno minąć inne auto - są nawet znaki wskazujące, kto w wąskich gardłach ma pierwszeństwo. Nie ma wzdłuż niej chodników, więc piesi przemieszczają się poboczem. Dopuszczalna prędkość to 30 kilometrów na godzinę.