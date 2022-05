Antywojenny marsz przeszedł ulicami Warszawy

Ogólnopolski Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji i Euromaidan Warszawa zorganizowały w niedzielę w centrum Warszawy marsz przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uczestnicy przeszli ulicami miasta pod hasłem: "Rossija, idi na ch**". - Polacy chcieli wyśmiać armię rosyjską, bo to nie jest żadne wojsko, tylko zbrodniarze - mówiła aktywistka z Euromaidanu Natalia Panczenko.

Uczestnicy marszu, idąc ulicami Warszawy, wznosili hasła wyrażające solidarność z Ukrainą oraz podkreślające sprzeciw wobec działań wojennych, które w tym kraju prowadzi rosyjska armia. Podczas przemarszu wznoszono proukraińskie hasła: "Chwała Ukrainie!", "Chersoń to Ukraina!", "Azowstal" i "Save Mariupol". Było słychać też hasła "Putin ch**", a także - nawiązujące do historii obrony Wyspy Węży - "Rosyjski okręcie podwodny, pie***l się!".

"Armia rosyjska to nie wojsko, tylko zbrodniarze"

Hasłem niedzielnego przemarszu było: "Rossija, idi na ch**", co jest nawiązaniem do słów ukraińskich żołnierzy, broniących przed rosyjskim najeźdźcą Wyspy Węży.

O motywach przeprowadzenia demonstracji opowiedziała reporterowi PAP ukraińska aktywistka z Euromaidanu Warszawa Natalia Panczenko, która stwierdziła, że "celem tej demonstracji było przede wszystkim pokazanie tym Ukraińcom, którzy dzisiaj siedzą w schronach pod bombami, że oni nie są sami, że świat o nich nie zapomniał. My cały czas o nich pamiętamy i cały czas o nich walczymy" - tłumaczyła. Jak zaznaczyła, "wychodząc na ulicę, żądamy ewakuacji ludzi z Azowstalu".

Na czele pochodu szło trzech mężczyzn ubranych w rosyjskie mundury wojskowe, z maskami w kształcie świńskich łbów na twarzach. Byli skuci a prowadził ich uzbrojony "żołnierz ukraiński". - Polacy chcieli przez to pokazać, że jeśli żołnierze rosyjscy chcą maszerować po Warszawie, to mogą to robić, ale tylko jako jeńcy wojenni" - wyjaśniłą Panczenko.