Niecodzienna akcja antyterrorystów. Tańczyli przed dziecięcym szpitalem

Policyjny śmigłowiec, pojazd do zadań specjalnych i antyterroryści zjeżdżający po linach z dachu - taki widok za oknem powitał we wtorek pacjentów z Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy Żwirki i Wigury. Funkcjonariusze w strojach taktycznych tańczyli też do... przeboju Majki Jeżowskiej.

Z okazji Dnia Dziecka policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "Boa" odwiedzili warszawski Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego. Na przyszpitalnym parkingu pojawił się pojazd do zadań specjalnych, czyli olbrzymi TUR z wysięgnikiem. Przybyły też dwie policyjne maskotki ze stołecznej komendy, które pozowały do zdjęć i machały do dzieci wyglądających przez szpitalne okna. "Niewątpliwie była to dla dzieci przebywających w szpitalu bardzo duża atrakcja, która wywołała niejeden uśmiech na twarzach małych pacjentów. Dzięki temu najmłodsi, choć na chwilę mogli oderwać się od szpitalnej rzeczywistości i przez szyby swoich szpitalnych pokojów obserwować atrakcje zaplanowane dla nich w tym szczególnym dniu w roku. A o to właśnie dzisiaj wszystkim chodziło" - informuje biuro komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji.