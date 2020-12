"Zagrał" w filmie Wajdy. Stał się zabytkiem

Świdermajer "Kazimierzówka", znajdujący się przy ulicy Trawiastej w Aninie, został wpisany do rejestru zabytków. To jeden z pierwszych tego typu budynków wzniesionych na terenie osiedla.

W czasie wojny polsko bolszewickiej w związku z bliskością frontu, w budynku mieściło się dowództwo I Pułku Szwoleżerów, kierowane przez płk. Gustawa Orlicz-Dreszera (do 1921). W 1935 r. willa została sprzedana Leonardowi i Stefanii Ruśkiewiczom, obecnie pozostaje w rękach prywatnych. Przed 1945 r. budynek został rozbudowany o parterową dobudówkę, po II wojnie światowej wzniesiono murowany aneks od strony północno wschodniej, a pierwotna duża działka została podzielona na mniejsze i zabudowana.

Secesyjne wnętrze

Lewicki podkreślił, że budynek posiada walory artystyczne "jako indywidualnie zaprojektowane dzieło drewnianej architektury letniskowej". "Jest to ciekawy przykład połączenia stylistyki nadświdrzańskich willi o szalowanych elewacjach z zaakcentowanymi elementami konstrukcji, z architekturą zakopiańską, czytelną m.in. w dekoracji wysuniętych przed lico elewacji krokwi, wsporników (podpławnic), a szczególnie w dekoracji ganku, o charakterystycznym detalu z założonych na łuku belek (nawiązujących do zamkniętych łukiem otworów okien i drzwi, tzw. psów) i w opracowaniu balustrad" - wyliczył konserwator.

Jak dodał, willa przy ul. Trawiastej 16 jest też świadectwem rosnącej na początku XX w. popularności terenów uzdrowiskowych sąsiadujących od strony południowo-wschodniej z Warszawą. To jeden z pierwszych domów letniskowych wzniesionych na terenie osiedla mieszkaniowego Anin. Jego gabaryty, konstrukcja oraz forma architektoniczna odzwierciedlają uzdrowiskowy charakter. To też jedna z niewielu zachowanych do czasów współczesnych willi drewnianych z pierwszego etapu rozwoju Anina.