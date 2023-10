Pociąg potrącił mężczyznę. "Ze wstępnych informacji wynika, że nie odniósł on obrażeń"

Do zdarzenia doszło w pobliżu przystanku Warszawa Anin. Jak w komunikacie w mediach społecznościowych przekazało SKM Info, przez pociąg Kolei Mazowieckich został tam potrącony człowiek. "Na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Falenica występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. " - dodano.

W związku z tym pociągi SKM linii S1 i S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Pociągi SKM linii S10: - nr 97250 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 17:00) do stacji Warszawa Wschodnia został odwołany w całej relacji, - nr 99551 ze stacji Warszawa Wschodnia (odjazd o godz. 18:00) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji.