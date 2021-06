Rowerzyści bez barier na Anielewicza. Pasy wytyczone

"Nowa infrastruktura rowerowa jest powiązana ze wszystkimi istniejącymi drogami dla rowerów, które znajdują się na jej trasie, czyli wzdłuż: ul. Okopowej - powstały jednokierunkowe łączniki do drogi dla rowerów, ul. Esperanto - powstał brakujący przejazd rowerowy w poprzek ul. Anielewicza oraz jednokierunkowe łączniki do drogi dla rowerów, al. Jana Pawła II -powstały jednokierunkowe łączniki do drogi dla rowerów, na skwerze Brandta - powstał brakujący fragment dwukierunkowej drogi dla rowerów" - dodał dalej pełnomocnik.