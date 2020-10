Prezydent na Politechnice Warszawskiej. "Spory polityczne w demokracji są zupełnie normalne"

- Zgodnie z wielowiekową tradycją rozbrzmiewa tu dziś studencka pieśń Gaudeamus - to hymn na cześć młodości i młodzieńczego entuzjazmu. To hymn ku czci uczelni oraz profesorów przekazujących bezcenne dobro, jakim jest wiedza, ale także na cześć bezcennego wspólnego dobra, jakim jest Rzeczpospolita: nasze własne, niepodległe państwo - powiedział obecny na uroczystości rozpoczęciu roku akademickiego prezydent Andrzej Duda.

Zwracał uwagę, że tradycja obrony polskiej wolności trwała i rozwijała się w murach PW przez dziesięciolecia. Przypomniał, że gdy w 1920 wróg zbliżał się do Warszawy, większość studentów PW wstąpiła na ochotnika w szeregi Wojska Polskiego, a "wykładowcy oddali swój los, czas i talenty do dyspozycji Rady Obrony Państwa". Wspomniał o tajnym nauczaniu podczas okupacji niemieckiej. Złożył wyrazy szacunku i wdzięczności studentom i uczestnikom historycznych wydarzeń, m.in. demonstracji z marca 1968 roku i z roku 1980, a także założenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

- To, że cieszymy się dziś wolnością i pokojem - z perspektywy wieków bezprecedensowo korzystnymi warunkami rozwoju - zawdzięczany przede wszystkim naszym wielkim poprzednikom. Ich idealizmowi i uporowi, ich przekonaniu, że Polska to jest wielka rzecz - mówił prezydent. - My też chcemy okazać im lojalność, chcemy kontynuować to co, co oni rozpoczęli, budowę Polski na miarę ich i naszych marzeń: bezpiecznej, zamożnej, i nowoczesnej - powiedział.