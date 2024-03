We wtorek na jednym z osiedli na Białołęce pies, prawdopodobnie amstaff, zaatakował mężczyznę spacerującego z małym szpicem. Agresywne zwierzę zostało złapane przez ekopatrol straży miejskiej. Policja ustala właściciela.

Ustalają właściciela amstaffa

- Do komisariatu policji Warszawa-Białołęka zgłosiła się właścicielka psa zaatakowanego dzień wcześniej w rejonie ulicy Marcina z Wrocimowic. Na podstawie zeznań przyjętych od świadka policjanci z referatu do spraw wykroczeń i postępowań administracyjnych wszczęli czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie właściciela psa rasy amstaff, który został zabezpieczony przez ekopatrol do schroniska. O całej sprawie powiadomiony zostanie Powiatowy Lekarz Weterynarii - przekazała policjantka.