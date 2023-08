Młodzi ampfutboliści zjechali do Warszawy. Trenują pod okiem Artura Boruca

Od 18 do 20 sierpnia na bocznym boisku Legii Warszawa trenują juniorzy z całego świata. - Co roku jako Europejska Federacja Ampfutbolu organizujemy Ampfutbolowy Junior Camp. Co roku robimy to w innym kraju - wyjaśnił Mateusz Widłak, prezes AMP Futbol Polska. - Juniorzy ampfutbolowi z całej Europy i Kostaryki przylecieli, żeby grać, trenować, cieszyć się grą w piłkę - dodał.