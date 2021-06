Ambulans utknął na wjeździe do podziemnego parkingu. "Zgubił koguty"

Na wjeździe na parking podziemny jednego z centrów handlowych doszło do nietypowej kolizji. We wlocie tunelu zaklinował się ambulans. Zdjęcie oraz informację o tej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia miało dojść w piątek około godziny 21 na terenie Factory Ursus. - Przechodząc obok centrum handlowego usłyszałem potężny huk. Zobaczyłem ambulans, który wjeżdżając na parking podziemny, zaklinował się. Najwidoczniej kierowca zignorował ostrzeżenie, że mogą tam wjeżdżać pojazdy o wysokości nie większej niż dwa metry - opowiedział naszej redakcji pan Piotr.

Przesłał nam również zdjęcie, na którym widać, że ambulans utknął na pierwszych metrach wjazdu do parkingu. Według mężczyzny pojazd zablokował całkowicie ruch w tym miejscu. - Był to dość przerażający widok. Ambulans zgubił koguty. Na dodatek kierowca jeszcze próbował cofnąć, przez co narobił jeszcze większych szkód - dodał. Relacjonował też, że po chwili przy pojeździe pojawiła się ochrona z centrum handlowego.