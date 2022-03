"Wszyscy otwierają szeroko drzwi, ręce i serca dla ludzi ze wschodu. To coś pięknego i wyjątkowego"

W swoich pierwszych słowach podczas krótkiego oświadczenia dla mediów na Dworcu Wschodnim (działa tam jeden z miejskich punktów informacyjnych dla uchodźców) Mark Brzezinski zwrócił się po polsku. Powtórzył to, o czym mówił w środę rano po spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek . - Polska jest bezpieczna i Polska jest zabezpieczona - powiedział. Zapewnił, że Stany Zjednoczone stoją z Polską "ramię przy ramieniu". - Jak powiedział prezydent Biden zeszłej nocy, Ameryka i NATO będą bronić każdego centymetra terytorium NATO , a to oznacza, że również Polski - dodał.

Ambasador USA stwierdził również, że pomoc dla Ukraińców organizowana w Warszawie, to "coś pięknego i wyjątkowego". - Wszyscy otwierają szeroko drzwi, ręce i serca dla ludzi, którzy uciekają ze wschodu - mówił.

Nie szczędził również słów uznania Rafałowi Trzaskowskiemu. - Mój świętej pamięci ojciec Zbigniew Brzeziński oddałby temu hołd, że prezydent Warszawy pojechał do Kijowa razem z burmistrzem Pragi i powiedział "Warszawa was wita". Zapisze się to w historii jako wspaniała oznaka dobroci i ludzkości - dodał.