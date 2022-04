Jest dochodzenie w sprawie oblania płotu ambasady Rosji czerwoną farbą

Dochodzenie dotyczy zniszczenia mienia

Sprawa toczy się w kierunku artykułu 288 paragraf 1 Kodeksu karnego. Mówi on, że osoba, która niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz, podlega karze więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.