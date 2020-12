Aleja Zasłużonych trafiła do rejestru zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków Alei Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego. - Zasługuje ona na wpis jako miejsce o szczególnej wartości historycznej w wymiarze narodowym oraz samodzielnych walorach artystycznych – ocenił konserwator.

Jak przekazał mazowiecki konserwator Jakub Lewicki, teren Cmentarza Powązkowskiego z budynkami i pomnikami został wpisany do rejestru zabytków przez konserwatora miasta stołecznego Warszawy w 1965. "Pomimo całościowej ochrony nekropolii kolejnymi decyzjami tegoż organu zostały indywidualnie wpisane obiekty architektoniczne o szczególnej wartości zlokalizowane na terenie cmentarza: kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz katakumby. Ponadto w 2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru ogrodzenie cmentarza" – czytamy w komunikacie. Do tej listy dołączyła teraz Aleja Zasłużonych.