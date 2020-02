Aleja Adamowicza w Parku Mazowieckiego. "Wiele bym dała, by usłyszeć, o czym dzisiaj rozmawiają"

W śródmiejskim parku Tadeusza Mazowieckiego władze Warszawy wraz z żoną i bratem zmarłego prezydenta Gdańska oraz obecną prezydent tego miasta Aleksandrą Dulkiewicz odsłoniły aleję Pawła Adamowicza. - Nigdy nie zapomnimy, że Gdańsk-Warszawa to wspólna sprawa - mówił Rafał Trzaskowski.

Aleja parkowa Pawła Adamowicza, zmarłego po tym, jak został zaatakowany nożem na ubiegłorocznym finale WOŚP w Gdańsku, mieści się w parku Tadeusza Mazowieckiego (to teren na tyłach Ambasadą Niemiec, wzdłuż ulicy Myśliwieckiej).

Przywołał także anegdotę, zgodnie z którą Paweł Adamowicz, kiedy jeździł do Warszawy, powtarzał: "Gdańsk-Warszawa, wspólna sprawa". - My nigdy w Warszawie Pawła Adamowicza nie zapomnimy i nigdy nie zapomnimy, że Gdańsk-Warszawa to wspólna sprawa - zadeklarował prezydent stolicy.