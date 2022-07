Radni PiS chcą "Alei Ofiar Rosyjskiej Agresji" przy ambasadzie Rosji

"Aleję Ofiar Rosyjskiej Agresji" przy ambasadzie Rosji chcieliby utworzyć stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości. Proponują, by nazwę tę nadać szpalerowi drzew wzdłuż ulicy Belwederskiej. Ich wniosek został pod koniec czerwca skierowany do ratusza.

Prośba o zmiany w rejonie rosyjskiej ambasady została skierowana do Biura Geodezji i Katastru oraz do Biura Kultury. "W imieniu radnych @warszawskipis złożyłem wniosek o nadanie nazwy 'Aleja Ofiar Rosyjskiej Agresji' przy ambasadzie Rosji. Obiektem jest aleja drzew między Belwederską a ogrodzeniem Ambasady. Obiekt nie ingeruje w historyczną Belwederską. Nazwa jest protestem wobec agresji Rosji na Ukrainę" - napisał na Twitterze radny Filip Frąckowiak.

"Ponadto nadanie nazwy ma sprowokować, zmusić do refleksji i działania stronę rosyjską. Dodatkowo nadanie nazwy jest głosem nie tylko grupy radnych, ale też mieszkańców, którzy zgłaszają protest przeciw takim działaniom" - uzasadnili swój wniosek.

W rozmowie z PAP Frąckowiak powiedział, że nie chcąc ingerować w historyczną nazwę "Belwederska" radni znaleźli takie rozwiązanie, przyjęte już w innych miejscach - nazywania osobnym określeniem części terenów przylegających do istniejących już ulic czy obiektów.

Proponują zmiany przy Ambasadzie Rosji

Z inną inicjatywą wyszli na początku marca politycy Nowej Lewicy. Zbierali podpisy pod wnioskiem do władz Warszawy, by ambasada Rosji mieściła się przy ul. Obrońców i Obrończyń Ukrainy 2022 roku. Według nich można to zrobić bez likwidacji historycznej nazwy ulicy Belwederskiej.