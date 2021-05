Budują tramwaj i kolektor. Co z aleją lip? Ograniczą skalę wycinki

Jeszcze w połowie kwietnia "Stołeczna" informowała, że skala planowanej wycinki nie jest znana. Ale, jak zapewniał wtedy rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, celem jest "ograniczenie liczby wyciętych drzew i zaplanowanie jak najszerszych nasadzeń nowych w ramach inwestycji". Nieoficjalnie mówiło się, że z planowanej setki drzew do wycięcia udało się zejść do kilkunastu.

W sprawę lip zaangażował się również radny Paweł Sawicki z Koalicji Obywatelskiej, który poprosił o interwencję prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. "Zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zlecenie jednostkom Panu podległym ponownej analizy budowy na Sielcach linii tramwajowej, jej przebiegu oraz związanych z tym prac (np. przeniesienia rur ciepłowniczych) tak, by uniknąć wycinania drzew tam rosnących lub też ograniczyć to wycinanie do absolutnego, niezbędnego minimum" - pisał radny w interpelacji.