Aldona Machnowska-Góra nową wiceprezydent Warszawy. Ale służbą zdrowia na stałe zajmie się Renata Kaznowska

Zdymisjonowanego na początku listopada Pawła Rabieja na stanowisku wiceprezydenta zastąpi Aldona Machnowska-Góra, która do tej pory pełniła funkcję dyrektor koordynator do spraw kultury. Decyzją prezydenta Machnowska-Góra zajmie się kulturą i polityką społeczną oraz mieszkalnictwem. Natomiast służba zdrowia na stałe zajmie się Renata Kaznowska. - W tych trudnych czasach wiceprezydent Kaznowska zdecydowała się wziąć na siebie najtrudniejszy odcinek, jaki w tej chwili mamy, a mianowicie politykę zdrowotną - powiedział Trzaskowski.

"Musimy walczyć o spójność społeczną"

Podczas konferencji nowa wiceprezydent podkreśliła, że pion który obejmuje, między innymi polityka społeczna i lokalowa, łączy się z dotychczasowym obszarem jej działania, czyli kulturą. Jak stwierdziła, wszystkie trzy dziedziny tworzą całość polityki społecznej miasta. Przyznała również, że w obecnej sytuacji pandemicznej bardzo ważna jest praca na rzecz najsłabszych mieszkańców: seniorów czy osób bezdomnych. - Musimy przygotować się na to, co czeka nas w zmianach społecznych po pandemii i w czasach kryzysu. Musimy walczyć o spójność społeczną i o to, by nikt nie został „za burtą” – mówiła Machnowska-Góra.