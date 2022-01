Marta wybudziła się ze śpiączki po wypadku na Dominikanie. Przed nią wiele operacji i długa rehabilitacja

Marta Janecka wybudziła się ze śpiączki. Warszawska aktywistka przebywa w szpitalu na Dominikanie, gdzie dochodzi do zdrowia po potrąceniu przez autobus. Jej bliscy zapowiadają, że czeka ją jeszcze wiele operacji i długotrwała rehabilitacja.

Aktywistka ucierpiała w wypadku, do którego doszło w nocy z 8 na 9 stycznia na Dominikanie . Została potrącona przez pędzący autobus. Do szpitala trafiła z połamanymi rękami i nogami. Ma złamaną nogę w kolanie, kość udową w trzech miejscach, połamaną miednicę, liczne złamania. Straciła bardzo dużo krwi. Ma zachłystowe zapalenie płuc, ciężką niedokrwistość.

Oddycha samodzielnie

Lekarze ze szpitala na Dominikanie wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. W piątek kobieta przeszła operację miednicy i biodra. Jej znajomi poinformowali po weekendzie, że zabieg przebiegł zgodnie z planem. "Czekaliśmy na to w nerwach cały tydzień, ponieważ Marty stan długo na to nie pozwalał. To pierwsza interwencja chirurgiczna, którą udało się przeprowadzić, odkąd jest w szpitalu" - przekazali w opisie zbiórki na leczenie aktywistki.