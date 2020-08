Dwumiesięczny areszt dla aktywistki LGBT. "Niespotykany środek przy tego rodzaju zarzutach"

Wniosek do sądu o zastosowanie dwumiesięcznego aresztu dla aktywistki LGBT prokuratura tłumaczy między innymi obawą matactwa procesowego. Z kolei adwokat Margot stwierdził na antenie TVN24, że aresztowanie to "niespotykany środek przy tego rodzaju zarzutach".

"Wielki test polskiego wymiaru sprawiedliwości"

Wyjaśnił również, że zarzuty, który usłyszała Margot w połowie lipca, dotyczą zniszczenia mienia, czyli antyaborcyjnej furgonetki. - W odniesieniu do tych zarzutów, prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie. Sąd pierwszej instancji, sąd rejonowy, nie przychylił się do tego wniosku, i zastosował środki wolnościowe, na co prokuratura wniosła zażalenie. I to zażalenie wczoraj było przedmiotem obrad sądu, który postanowił o dwumiesięcznym areszcie - przypomniał adwokat.