Sprawdzili, z jaką prędkością kierowcy jeżdżą przy kancelarii premiera. "103 km/h na przejściu dla pieszych"

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu drogowego powstał w styczniu. Zawierał zmiany dotyczące pieszych oraz obiecane przez premiera zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Prawo jazdy mają stracić ci, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km/h również poza terenem zabudowanym. Trzecia poprawka to ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, co oznacza, że ograniczenie do 50 km/h będzie obowiązywało przez całą dobę. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 lipca - taka data znalazła się w projekcie ustawy. Od expose premiera upłynął już niemal rok, ale nowela nadal nie została uchwalona.

"Premier porzucił temat bezpieczeństwa"

Aktywiści przypominają też, jakie cele w zakresie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego wyznacza Unia Europejska. W planie na lata 2021-2030 zapisano między innymi obniżenie do 2030 roku liczby ofiar śmiertelnych oraz poważnych obrażeń o połowę. Natomiast cel długoterminowy to osiągnięcie "wizji zero", czyli eliminacja śmiertelnych wypadków drogowych wśród państw członkowskich do 2050 roku.