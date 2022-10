Aktywiści chcą toru kolarskiego "Orzeł" w rejestrze zabytków. Jest postępowanie konserwatorskie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpis do rejestru zabytków toru kolarskiego "Orzeł" przy ulicy Podskarbińskiej na Pradze Południe. Równolegle trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tego historycznego obiektu sportowego.

O postępowaniu konserwatora poinformowało między innymi stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które pod koniec lipca wraz z kilkoma innymi organizacjami społecznymi złożyło wniosek w tej sprawie. Wśród organizacji walczących o wpisanie obiektu do rejestru zabytków są również stowarzyszenia: Porozumienie dla Pragi, Kolonii Posłów i Senatorów PPS, "Kamień i co?" oraz Wiatrak.

Postępowanie w sprawie wpisu toru do rejestru zabytków

W uzasadnieniu do uruchomienia procedury MWKZ wskazał, że organizacje uzasadniły swój wniosek tym, że "układ przestrzenny oraz zespół zabudowań Toru Kolarskiego RKS Orzeł to doskonały przykład funkcjonalistycznego obiektu sportowego z lat 70. XX w. w całości zrealizowanego zgodnie z doktrynami modernizmu funkcjonującego w architekturze do lat 80. XX w.". W piśmie czytamy, że "zaprojektowany przez olimpijczyka inż. arch. Janusza Kalbarczyka (1910-1999) obiekt był wykorzystywany przez polską kadrę narodową kolarzy do treningów oraz goszcząc zawody krajowe i międzynarodowe". Jak wskazuje dalej MWKZ stowarzyszenia oparły wniosek o kwestię realizacji swoich celów statutowych, m.in. działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Warszawy. "Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione celami statutowymi oraz gdy przemawia za tym interes społeczny, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu" - czytamy w piśmie konserwatora.

Jak wskazują aktywiści z MJN, obecnie tor jest ujęty tylko w gminnej ewidencji zabytków. "Konserwator zwrócił uwagę na wyjątkowość tego obiektu przy okazji uzgodnień dotyczących planu miejscowego, nakazał jego zachowanie oraz rewitalizację. Niestety miasto i radni nie zastosowali się do uwag prof. Lewickiego (Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -red.) i zabytkowy tor kolarski został wycięty z planu. Wpisanie go do rejestru pozwoli na przeprowadzenie rewitalizacji z poszanowaniem oryginalnego układu toru oraz na uratowanie przynajmniej części zachowanego wyposażenia" - napisali w mediach społecznościowych aktywiści.

Z kolei rzecznik prasowy MWKZ Andrzej Mizera podkreśla w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że sprawa "jest na etapie wstępnego procedowania".

Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Trwają konsultacje

Aktualnie trwają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości toru kolarskiego przy Podskarbińskiej, które zakończą się 14 października. Jeszcze początkiem lipca przedstawiciele inicjatywy Nowe Dynasy ogłosili pomysł, by tymczasowo zagospodarować ten teren i udostępnić go mieszkańcom, zanim powstanie docelowa wizja wykorzystania tej przestrzeni. Przygotowali list otwarty, pod którym podpisało się kilkanaście warszawskich stowarzyszeń i organizacji. Władze dzielnicy Praga Południe nie zgodziły się na realizację tego pomysłu ze względu na stan techniczny obiektu.

Betonowy welodron w trójkącie Mińskiej, Podskarbińskiej i Stanisławowskiej uruchomiono w 1972 roku. W latach 70. i 80., rozgrywano tu zawody, które przyciągały kolarskie sławy - Czesława Langa, Mirosława Jurka, Szymona Kornackiego i wielu innych. Lata świetności ma za sobą. Z początkiem lat 90. został wyłączony z eksploatacji. W opłakanym stanie jest też hala, która powstała tam jako pierwsza - oddano ją do użytku jeszcze w 1939 roku. Budynek zaprojektowało dwóch wybitnych architektów Maciej Nowicki i Zbigniew Karpiński.

Zamieszanie wokół planu miejscowego

Urzędnicy zapewniali, że sport pozostanie na Podskarbińskiej, a obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Głosy co do zagospodarowania terenu są podzielone - jedni chcą przywrócenia działalności toru kolarskiego, inni zielonego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Aktywiści od dawna zabiegają o tę pierwszą opcję. W ubiegłym roku pojawiła się koncepcja rewitalizacji welodromu autorstwa Zofii Koniecko.

Projekt rewitalizacji toru kolarskiego "Orzeł" Zofia Koniecko, Nowe Dynasy

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl