Znany aktor był oskarżony o zniesławienie i znieważenie byłej rzeczniczki Straży Granicznej. Jest wyrok sądu

W Garwolinie Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do Rady Powiatu. Na jednej z nich zabrakło nazwiska starosty i kilku innych radnych. Poseł Grzegorz Woźniak, który ją złożył tłumaczy, że osoby wykreślone miały "torpedować działania". Zaskoczony takim obrotem sprawy jest Waldemar Sabak, który złożył drugą z list. Poseł był pierwszy i to jego lista została zarejestrowan. Do poniedziałku od decyzji komisarza wyborczego można się jednak jeszcze odwołać. Materiał Dawida Rydzka w Polska i Świat.