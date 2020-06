Minister "zepsuł mu interes". Jan S. stanie przed sądem za zlecenie zabójstwa

Dożywocie grozi Janowi S. nazywanemu "królem dopalaczy". Mężczyzna jest oskarżony o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prokuratora prowadzącego przeciwko niemu postępowanie oraz stołecznych policjantów, którzy rozpracowali grupę handlującą nielegalnymi substancjami. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Po zatrzymaniu 29-latka w styczniu tego roku, sprawą podżegania do zabójstwa zajął się dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. W sumie mężczyzna usłyszał 14 zarzutów. Dotyczą one także nakłaniania do nękania funkcjonariuszy i usiłowania wręczenia łapówek. Zarzucane mu czyny zagrożone są karą nawet dożywotniego więzienia.