Akcje "Znicz" i "Hiena" na stołecznych cmentarzach

Stołeczni strażnicy miejscy prowadzą akcje "Znicz" i "Hiena", które mają zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym cmentarze. W tym roku potrwają one do niedzieli, 5 listopada.

Strażnicy będą wyłapywać kieszonkowców, proszą też, by zwracać uwagę na swoje rzeczy podczas wizyt przy grobach bliskich oraz te, które pozostawiamy w samochodach idąc na cmentarze. Złodziejami i włamywaczami do aut strażnicy miejscy zajmują się w ramach akcji "Hiena". Ma ich pracować w tym czasie kilkuset, również w nocy przy pomocy noktowizorów.

W akcji "Znicz" strażnicy monitorują ruch pojazdów oraz informują kierowców o trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów, zamkniętych ulicach i objazdach. Straż apeluje, by zwracać uwagę na zmienione oznakowanie i stosować się do tych zmian, a przede wszystkim reagować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez strażników.