Akcje spółki dzierżawiącej korty przy Myśliwieckiej sprzedane? Właściciel Legii wydał oświadczenie

Oburzenie wśród kibiców wywołała informacja, że właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski sprzedał za symboliczną kwotę akcje spółki Legia Tenis, dzierżawiącej korty przy Myśliwieckiej. Prezes klubu wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że nie była to sprzedaż, a "przeniesienie do innego podmiotu" w celu uzyskania finansowania na inwestycje. Głos zabrał stołeczny ratusz.

W sierpniu 2019 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o przekazaniu w 30-letnią dzierżawę części nieruchomości spółce Legia Tenis. Przekazanie dzierżawy odbyło się w procedurze bezprzetargowej. Jednak jak informowały w ostatnich dniach media, w 2021 roku Legia sprzedała za wspomniane na transparencie 5 tysięcy złotych akcje Legia Tenis spółce WAWA Group, której właścicielem jest Dariusz Mioduski. Co oznacza, że jednocześnie przekazała prawa do dzierżawy innemu podmiotowi, niż ten, z którym umowę zawarło miasto. Nie spodobało się to nie tylko kibicom. Wyjaśnień od klubu zażądał również ratusz.

Właściciel Legii chce spotkania z radnymi

W niedzielę 20 lutego Mioduski wydał oświadczenie, w którym tłumaczy swoją decyzję. We wstępie poinformował, że niezwłocznie poprosi ratusz o jak najszybsze spotkanie z przedstawicielami Rady Warszawy. "Zaprezentujemy na nim szczegółowe informacje o spółce Legia Tenis i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące jej działalności, planów. aspektów finansowych i kwestii formalnych. Następnie przekażemy te informacje do publicznej wiadomości" - czytamy w oświadczeniu.

Nie sprzedaż, a "przeniesienie do innego podmiotu"

W swoim oświadczeniu Mioduski zwrócił uwagę, że klub płaci około miliona złotych czynszu rocznie i że "jest to kwota kilkukrotnie wyższa niż w przypadku poprzedniego dzierżawcy". "Oprócz opłat związanych z czynszem Legia Tenis zobowiązała się do pokrywania wszystkich kosztów eksploatacji (opiaty za gaz, prąd, wodę, utrzymanie techniczne), rewitalizacji infrastruktury obiektu, w tym przeprowadzenia remontów i zrealizowania inwestycji, których wartość w okresie najbliższych lat wynosić będzie kilkanaście milionów złotych" - napisał Mioduski.

Dopiero w końcowych fragmentach oświadczenia wyjawił, jakie miał intencje, dokonując zmian w strukturze właścicielskiej Legia Tenis. Jednocześnie Mioduski podkreślił, że akcje nie zostały sprzedane. "Aby jednocześnie wdrażać ambitny program zarządzania kompleksem i równolegle zrealizować wielomilionowe inwestycje wymagane jest pozyskanie partnerów oraz zewnętrznego finansowania. Był to jedyny powód formalnego przeniesienia Legia Tenis do innego podmiotu, w którym tak samo jak w Legii Warszawa SA, jestem właścicielem 100 procent akcji. W dyskusji publicznej zostało to celowo mylnie zinterpretowane jako sprzedaż do zewnętrznego podmiotu" - wyjaśnił.