Ruszają "Hiena" i "Znicz". "Będziemy mieć oko na kieszonkowców, cmentarne hieny czy piratów drogowych"

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas wzmożonej aktywności złodziei – tak zwanych "cmentarnych hien". Warszawskie nekropolie odwiedza też znacznie więcej osób, a wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy dezorientują kierowców. To również okres wzmożonego handlu okolicznościowego. Dlatego też o bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy zadbają strażnicy miejscy i jak co roku wezmą udział w akcjach "Hiena" i "Znicz".