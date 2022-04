"Planujemy rozdać 368 tysięcy żonkili". Hasłem przewodnim akcji jest miłość

- Do akcji zgłosiło się ponad 1100 wolontariuszy, którzy 19 kwietnia będą rozdawali żonkile na ulicach Warszawy. Żonkile będzie można pobrać również z pięciu tak zwanych "żonkilomatów". Są to słupy ogłoszeniowe, do których żonkile będą przyczepione. Akcji będzie towarzyszyć program towarzyszący. Wszystkie wydarzenia będą działy się w przestrzeni internetu. Oprócz spektaklu "Mama zawsze wraca", który będzie miał premierę 19 kwietnia u nas w muzeum - powiedziała Maria Bliźniak, koordynatorka akcji Żonkile.